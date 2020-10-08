США примут участие в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе в формате Минской группы

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США намерены принять участие в предстоящих встречах по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе в формате Минской группы ОБСЕ, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

"США как сопредседатель будут участвовать во встречах, созываемых под эгидой Минской группы ОБСЕ", - заявила сотрудник американского внешнеполитического ведомства, комментируя высказывания министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана.

Ранее глава французского МИД объявил, что переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе намечены на 8 октября в Женеве и 12 октября в Москве. США являются сопредседателем Минской группы наряду с Россией и Францией.

"Позиция Соединенных Штатов ясна и изменений не претерпела: обе стороны конфликта должны немедленно прекратить боевые действия и начать работать с сопредседателями Минской группы, чтобы как можно скорее вернуться к содержательным переговорам. США в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ сохраняют приверженность оказанию помощи обеим сторонам (Баку и Еревану. - Прим. ТАСС) с целью достижения мирного и прочного решения конфликта", - заверила дипломат.

Переговоры по мирному урегулированию нагорнокарабахского конфликта идут в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тройкой сопредседателей - Россией, США и Францией - с 1992 года. 1 октября президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон как лидеры стран - сопредседателей группы приняли заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Они подчеркнули, что самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне конфликта. Путин, Трамп и Макрон призвали к немедленному прекращению боевых действий.-0-