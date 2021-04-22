США приняли план финансовой помощи другим странам в борьбе с изменением климата

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты приняли план финансовой помощи другим странам для борьбы с изменением климата на планете. Об этом заявил президент США Джозеф Байден на организованном Вашингтоном многостороннем онлайн-саммите, посвященном борьбе с глобальным потеплением, сообщает ТАСС.

"Сегодня мы принимаем первый план Америки в сфере международного финансирования, относящегося к климату", - заявил глава Белого дома.

По словам Джозефа Байдена, план включает конкретные шаги федеральных ведомств США, нацеленные на повышение качества и объемов финансирования в сфере изменения климата. "И он поможет нам стимулировать частный сектор, чтобы тот больше вкладывал в решения по климату ", - отметил Джозеф Байден.

Соединенные Штаты намерены удвоить к 2024 году финансовую помощь развивающимся странам для борьбы с изменением климата по сравнению с суммой, которая предоставлялась во время второго срока президента США Барака Обамы.

Джозеф Байден отметил, что частный сектор должен делать больше для борьбы с изменением климата при направляющей роли властей. "Совместная борьба с изменением климата - это больше, чем правильно, это также в интересах всех. Противостояние этой проблеме требует мобилизации финансирования в беспрецедентных масштабах. Частный сектор уже это признает", - сказал он.-0-