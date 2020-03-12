США приостанавливают на месяц прием пассажиров из Европы

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12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты с пятницы, 13 марта, на 30 дней вводят запрет на въезд в страну иностранцев, прибывающих из европейских государств, исключение будет сделано только для Великобритании. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в среду вечером с телеобращением к согражданам в связи с распространением в стране и мире нового коронавируса, сообщает ТАСС.

"Чтобы предотвратить попадание в нашу страну новых заболевших, мы на 30 дней приостанавливаем все поездки из Европы в США. Новые правила вступают в силу в пятницу в полночь, - сказал Дональд Трамп. - Исключения будут сделаны для американцев, которые проходят соответствующую проверку. Ограничения также не будут распространяться на Великобританию".

Кроме того, президент США отметил, что американская администрация рассмотрит возможность более ранней, чем планировалось, отмены ограничений на въезд в страну лиц из КНР и Республики Корея. "Мы следим за ситуацией в Китае и Республике Корея, по мере того, как ситуация там улучшается, мы проведем переоценку ограничений, которые действуют в их отношении в настоящее время", - сказал он.

Дональд Трамп объяснил увеличение масштабов распространения нового коронавируса в США тем, что Европейский союз не принял необходимых мер для ограничения поездок. "В самом начале вспышки мы установили масштабные ограничения на въезд из Китая и ввели в действие первый за 50 лет карантин на федеральном уровне. Мы объявили чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения и установили самый высокий уровень предостережения от поездок в другие страны, куда распространялась эта ужасная инфекция", - сказал он.

"После принятия этих ранних и очень серьезных мер в Соединенных Штатах было значительно меньше случаев заражения вирусом, нежели сейчас имеется в Европе", - отметил Дональд Трамп. "Европейский союз не принял такие же меры предосторожности и не ограничил въезд из Китая и других мест распространения. В результате приезжающие из Европы создали в США большое количество новых очагов", - убежден глава Белого дома.

Позже Дональд Трамп добавил в своем Twitter, что торговля никоим образом не будет затронута 30-дневным ограничением на поездки из Европы. "Ограничение останавливает людей, не товары", - пояснил американский президент.-0-

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