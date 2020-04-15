США приостановили финансирование ВОЗ

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты приостановили взносы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), сообщил на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп, информирует ТАСС.

"Я поручил администрации приостановить взносы в ВОЗ до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса, - сказал Дональд Трамп. - Соединенные Штаты как главный спонсор организации должны настоять на том, чтобы ВОЗ понесла всю ответственность. Одним из самых опасных решений была критика введенного США запрета на авиасообщение с Китаем и другими странами".

Вашингтон добивается реформирования ВОЗ и намерен обсудить с другими странами, как использовать американские средства, предоставлявшиеся этой организации. Период оценки, по словам президента США, займет от 60 до 90 дней. Дональд Трамп обвинил ВОЗ в том, что из-за ее неверных оценок и рекомендаций новым коронавирусом в мире заразились в 20 раз больше человек, чем могли бы.-0-