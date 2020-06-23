США приостановили выдачу ряда категорий рабочих виз

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о приостановке выдачи ряда категорий виз до конца года. Речь идет о рабочих визах H1-B, H-4 и H-2B, L и большинства документов категории J, кроме того, предоставление новых грин-карт также будет приостановлено до 31 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В последние несколько лет вашингтонская администрация пыталась ужесточить программу выдачи виз H-1B, из-за чего уровень одобрения заявок снизился. Эта программа позволяет американским работодателям на временной основе нанимать иностранных работников. Технологическая индустрия рассчитывала на визы H-1B для найма заграничных специалистов с глубокими знаниями в своей сфере, особенно в научной и технической областях. Критики такого подхода утверждали, что некоторые компании злоупотребляли программой с целью увольнения американцев. Ограничение на H-1B составляет 85 тыс. человек ежегодно.

Визы H-4 выдаются ближайшим родственникам владельцев виз H-1B. Визы H-2 позволяют на временной основе нанимать работников в сельском хозяйстве, строительстве, лесной промышленности и многих других отраслях. Программа H-2B позволяет американским работодателям на временной основе нанимать иностранцев для выполнения несельскохозяйственных работ либо работ на разовой, сезонной, пиковой или периодической основе.

Трамп принял решение на фоне уровня безработицы в США в 13,3% в связи с введенными ограничительными мерами, направленными на борьбу с распространением нового коронавируса. По мнению администрации, все это позволит создать до 525 тыс. новых рабочих мест для американцев.-0-