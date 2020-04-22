США приостановят прием иммигрантов на 60 дней

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти США приостанавливают на 60 дней прием иммигрантов из-за негативных экономических последствий пандемии. Об этом заявил на брифинге президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

"Миллионы американцев пожертвовали своей работой для борьбы с вирусом и спасения жизней. Перед нами стоит долг вернуть им работу и средства к существованию, - сказал Дональд Трамп. - Приостановка иммиграции поможет безработным американцам в первую очередь получить рабочие места, когда страна откроется".

Распоряжение продлится 60 дней, после чего изменения будут рассмотрены в контексте экономической ситуации. Указ коснется только тех, кто претендует на постоянное жительство, но не затронет тех, кто прибывает на время, а также фермерские хозяйства, на которых работают иммигранты.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 823 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 44805 человек, поправились 75179.-0-