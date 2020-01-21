США присоединятся к инициативе "Один триллион деревьев" - Трамп

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), что Соединенные Штаты присоединятся к инициативе "Один триллион деревьев". Об этом сообщает американское издание The Hill.

Дональд Трамп подчеркнул, что сейчас все мировые лидеры вовлечены в борьбу с изменением климата. По его словам, США будут стремиться демонстрировать лидерство в восстановлении и выращивании лесов.

При этом в 2017 году Дональд Трамп сообщил о планах США выйти из Парижского соглашения по климату. Тогда он заявил, что соглашение возлагает непрозрачные экономические обязательства на бизнес и налогоплательщиков, подрывает национальную промышленность и ведет к сокращению рабочих мест. В ноябре 2019 года США начали официальный процесс выхода из Парижского соглашения.

Инициатива "Один триллион деревьев", объявленная на Всемирном экономическом форуме, предусматривает посадку около 1 трлн деревьев во всем мире до 2030 года. По мнению экологов, посадка такого числа деревьев может нейтрализовать выбросы углекислого газа. Инициатива берет начало из кампании по озеленению планеты "Посадить миллиард деревьев", которая была провозглашена Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в 2006 году. В ноябре 2007 года ЮНЕП объявила, что цель этой инициативы, в которой приняли участие миллионы людей, была выполнена.-0-