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02 апреля 2020, 07:53

США призвали Россию и Саудовскую Аравию сотрудничать для успокоения рынков нефти

Фото ТАСС
Фото ТАСС

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство энергетики США призывает Россию, Саудовскую Аравию и других крупных производителей нефти к совместной работе, чтобы успокоить нефтяные рынки, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

"Мы призываем Саудовскую Аравию, Россию и других крупных производителей работать вместе, чтобы успокоить рынки (нефти) в эти неспокойные времена", - отметила пресс-секретарь Минэнерго США Шейлин Хайнс.

Она также заявила, что резкое увеличение добычи нефти в сегодняшней ситуации снижения глобального спроса вызывает разочарование и не соответствует интересам поддержания стабильности на глобальных нефтяных рынках.

Ранее нефтяная компания Saudi Aramco сообщила, что Саудовская Аравия отправила на экспорт сразу 15 танкеров, загруженных 18,8 млн баррелей нефти. Королевство реализует свои обещания нарастить добычу до максимума после выхода из соглашения ОПЕК+ (оно истекло 31 марта). Как сообщает ТАСС, добыча нефти в королевстве уже превысила 12 млн б/с (предельная мощность Aramco). В то же время нефтяные компании из РФ не будут увеличивать добычу нефти с 1 апреля, после завершения договоренностей ОПЕК+.

Соглашение ОПЕК+ не удалось продлить, так как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться об условиях. В Эр-Рияде заявляли, что без усиленного сокращения, на которое Россия не согласилась, сделка не имеет смысла. После выхода из соглашения королевство планирует завоевывать рынок нефти путем снижения цен. При этом спрос на нефть в мире может упасть на 26-30 млн баррелей в сутки, предупреждают аналитики, так как потребление сырья резко снизилось из-за карантинных мер во всем мире.-0-

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