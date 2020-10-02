США призвали руководство Армении и Азербайджана к прекращению огня в Карабахе

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США во время контактов с руководством Армении и Азербайджана призвали стороны прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Fox News, передает ТАСС.

"Мы призываем к прекращению огня. Мы хотим, чтобы обе стороны дали задний ход. Мы говорили с руководством обеих стран и просили сделать это", - сказал Помпео. "Мы считаем, что посторонним следует оставаться в стороне", - добавил он.-0-