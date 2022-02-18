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18 февраля 2022, 11:25

США продадут Польше 250 танков Abrams

Фото РИА Новости
Фото РИА Новости

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный департамент США дал согласие на продажу Польше 250 танков Abrams. Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Очень важная новость для безопасности Польши. Госдеп одобрил продажу 250 танков Abrams в самой современной версии M1A2 SEPv3", - написал Мариуш Блащак. Министр заявил, что покупка 250 танков Abrams станет одним из самых важных оружейных контрактов в истории Польши.

Как отмечает ТАСС, новых танков хватит для оснащения четырех танковых батальонов. Они поступят в новую 18-ю дивизию на востоке страны. Общая сумма, выделенная на реализацию программы приобретения танков, насчитывает $6 млрд. Программа, помимо самих танков, включает логистический пакет, обучение, развитие инфраструктуры и вооружение.

Основной боевой танк M1A2 SEPv3 - наиболее современная модификация танка Abrams, которая была впервые представлена в 2018 году. По сравнению с ранее разработанными вариантами боевой машины она получила новый многоцелевой снаряд и улучшенную электронику.-0-

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