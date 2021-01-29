США продлили еще на 1,5 года статус временно защищенных лиц для сирийских беженцев

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Соединенных Штатов продлили еще на 1,5 года для сирийцев статус временно защищенных лиц, который подразумевает особые иммиграционные правила. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Министерства внутренней безопасности США, сообщает ТАСС.

"Сегодня исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Дэвид Пекоске объявил о продлении на 18 месяцев статуса временно защищенных лиц для сирийцев", - отмечается в документе. Аналогичный шаг был сделан в августе 2019 года.

Данное решение, указали в министерстве, позволит более 6,7 тыс. сирийских граждан сохранить данный статус до сентября 2022 года, а примерно 1,8 тыс. их сограждан - подать заявку на его получение. Такой статус подразумевает выдачу гражданам той или иной страны разрешения на работу в США и временного вида на жительство. Тем не менее он не предусматривает получение в дальнейшем грин-карты, то есть права на постоянное жительство.

Решение о продлении или прекращении действия статуса будет принято 31 июля 2022 года или ранее.-0-