США продлили по 20 мая закрытие границ с Канадой и Мексикой

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Соединенных Штатов продлили по 20 мая включительно действие своего решения закрыть границы с Канадой и Мексикой для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уведомление, обнародованное Центром по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США.

Срок действия решения истекал 20 апреля, но его продлили до 23.59 по времени восточного побережья США 20 мая.

В уведомлении отмечается, что основанием для продления стало продолжающееся распространение заболевания, а также большое число заражений и вызываемых вирусом смертей в Канаде и Мексике. Уточняется, что изложенные решения распространяются практически на всех лиц, пытающихся въехать в США из Канады и Мексики, независимо от того, гражданами каких государств они являются. Исключения делаются для "американских граждан и обладателей вида на постоянное жительство в США, их супругов и детей, американских военнослужащих" и ряда других категорий лиц, поясняет ЦКПЗ.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, ВОЗ и других официальных источников, в США зафиксировано почти 760 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 40 тыс. человек.-0-