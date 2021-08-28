США провели спецоперацию против боевика ИГ в Афганистане после теракта в Кабуле

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные США провели спецоперацию против боевика группировки "Исламское государство в Хорасане", который занимался организацией нападений. Об этом говорится в заявлении представителя Центрального командования ВС США Уильяма Урбана, сообщает ТАСС.

"Военные силы США сегодня провели дистанционную контртеррористическую операцию против организатора нападений. Удар был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата в провинции Афганистана Нангархар. Согласно первоначальным оценкам, мы уничтожили цель. Нам не известно об убитых и раненых среди гражданского населения", - сказал Уильям Урбан.

Ранее Белый дом по итогам встречи президента США Джо Байдена с военачальниками, дипломатами и своей командой по национальной безопасности сообщил о том, что американский лидер предоставил все необходимые полномочия командованию американских вооруженных сил для проведения операций против целей группировки "ИГ в Хорасане".

26 августа возле здания аэропорта Кабула, через который западные страны эвакуируют иностранных граждан, произошел теракт. По последним данным, в результате погибли более 200 человек, в том числе 13 американских военнослужащих. Джо Байден заявил, что США найдут виновных и уже готовят планы ударов по ИГ. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" осудило произошедшее и также обещало привлечь виновных к ответственности.-0-