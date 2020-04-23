США проверяют возможную утечку данных о переговорах ОПЕК+

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) расследует, могли ли трейдеры тайно получить непубличную информацию о переговорах стран ОПЕК+ в марте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

По сведениям источников Bloomberg, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США сосредоточила свое внимание на том, произошла ли утечка данных о проекте стратегии дальнейшего взаимодействия с участницами ОПЕК+, подготовленном в марте властями России. Американская сторона определила трейдерские организации, которые могли заранее получить эту конфиденциальную информацию и благодаря ей сыграть на колебаниях цен на нефть на товарных рынках. Источники агентства не раскрывают имен этих трейдеров.

Под проверку попали операции, касающиеся группы Чикагской товарной биржи CME Group.

Комиссии по торговле товарными фьючерсами США помогают проводить проверку Федеральное бюро расследований и Госдепартамент.

Как отмечает Bloomberg, в CFTC отказались прокомментировать публикацию агентства.-0-