США рассчитывают создать вакцину от коронавируса к январю 2021 года

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. США рассчитывают разработать вакцину от коронавируса к январю 2021 года, но не могут гарантировать, что это удастся. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

"Думаю, если все будет складываться удачно, то сделать это получится, - сказал он. - Но есть ряд ситуаций, при которых могут возникнуть затруднения". Энтони Фаучи отметил, что ранее власти США отобрали несколько перспективных проектов по созданию препарата.

Как сообщал телеканал NBC со ссылкой на источники, на промежуточном этапе американские специалисты намерены протестировать не менее 14 "потенциальных вакцин от коронавируса".

Энтони Фаучи сообщил, что в разработке вакцины участвуют несколько американских ведомств. В их числе Национальные институты здравоохранения и Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов, входящие в структуру Министерства здравоохранения и социальных служб США, а также Министерство обороны.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,13 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 66,3 тыс. человек.-0-