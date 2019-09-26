США расширили санкции против России

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская администрация внесла в черные списки пять судов, одну фирму и троих физических лиц за поставки топлива Вооруженным силам России в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.

В частности, под санкции попали фирма Maritime Assistance, которая, как утверждается, является подставной компанией "Совфрахта", а также ее сотрудники Иван Окороков, Карен Степанян и Илья Логинов.

В черный список также внесены суда "Язь", "Сиг, "Судак", "Пассат" и ОТ-2077. Согласно информации американского правительства, они являются собственностью компании "Транспетрочарт". Американские санкции в отношении "Совфрахта" и "Транспетрочарта" были введены еще в 2016 году.

Как утверждает Министерство финансов США, власти этой страны таким образом ликвидировали схему обхода американских санкций, направленную на содействие доставке авиационного топлива российским силам, действующим в Сирии.-0-