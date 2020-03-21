США рассматривает возможность нефтяного альянса с Саудовской Аравией - WSJ

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. США рассматривает возможность нефтяного альянса с Саудовской Аравией, сообщает издание The Wall Street Journal.

По данным газеты, к созданию нефтяного альянса с Саудовской Аравией администрацию Дональда Трампа подталкивают некоторые чиновники Министерства энергетики США. Сторонники альянса считают, что он поможет стабилизировать мировые рынки нефти и предотвратить новые обвалы цен. Данная инициатива также может предотвратить усиление связей Саудовской Аравией с Россией и укрепить сотрудничество королевства с США.

Отмечается, что возможный альянс еще только обсуждается чиновниками. Рассматривается несколько вариантов сотрудничества. Пока план не одобрен Белым домом и подобные предложения не передавались Эр-Рияду. Для разработки плана сотрудничества могут потребоваться месяцы.

Россия в начале марта не согласилась на условия сделки ОПЕК+, которая предполагала дополнительное сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за коронавируса и падения спроса. После срыва сделки произошел рекордный обвал цен на нефть.-0-