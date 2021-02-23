США разместили стратегические бомбардировщики в Норвегии

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики В-1В Lancer впервые прибыли на территорию Норвегии для длительного размещения и проведения учебных миссий. Такая информация содержится на официальном сайте командования Военно-воздушных сил США в Европе и Африке, сообщает БЕЛТА.

Персонал ВВС США уже прибыл на авиабазу Эрланн в Норвегии из Техаса. Ближайшие две недели эти специалисты проведут участвуя в ряде учебных миссий. Обучение будет включать в себя подготовку к операциям на крайнем севере и взаимодействие с европейскими союзниками.

"Оперативная готовность и наша способность поддерживать союзников и партнеров и быстро реагировать являются критически важными для общего успеха. Мы ценим крепкое партнерство, которое мы имеем с Норвегией, и надеемся на будущие возможности для укрепления нашей коллективной обороны", - заявил генерал Джефф Гарригиан, командующий ВВС США в Европе и Африке.-0-