США с ноября введут требование о полной вакцинации всех въезжающих в страну

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти США с начала ноября начнут требовать от въезжающих в страну иностранцев предъявления справки о полной вакцинации, а также наличия отрицательного теста на COVID-19, сделанного не более чем за три дня до поездки. Об этом заявил на брифинге в понедельник координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джефф Зинтс, сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNBC.

"При посадке в направляющийся в США самолет они должны будут показать справку о вакцинации", - заявил Зинтс.

По данным агентства Associated Press, от полностью вакцинированных пассажиров международных рейсов по прибытии в США не будут требовать прохождения карантина. Приезжающие из-за рубежа американцы, не сделавшие прививку от коронавируса, должны будут сдавать тест на COVID-19 за сутки до поездки, а также после приезда в Соединенные Штаты.

В настоящий момент американское руководство в целях предотвращения распространения коронавируса запрещает въезд в страну большинству иностранцев, которые за последние две недели находились на территории Великобритании, государств Шенгенской зоны, Ирландии, Китая, Индии, ЮАР, Ирана и Бразилии. О первых таких мерах было объявлено в марте прошлого года. Как поясняет телекомпания CNBC, вводя требования об обязательной вакцинации и наличии теста на коронавирус, вашингтонская администрация намерена смягчить эти ограничения.

Как уточняет агентство Reuters, новая политика Вашингтона, касающаяся обязательной вакцинации, предусматривает ряд исключений. Другие подробности на этот счет не приводятся.-0-