США считают, что новый коронавирус имеет естественное происхождение

14 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Американские власти считают, что коронавирус нового типа имеет естественное происхождение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли.

Также уточняется, что окончательных выводов на этот счет у разведки и специалистов правительства США нет. Однако полученные на данный момент сведения указывают на естесственное происхождение COVID-19.

Такое заявление сделали в Пентагоне во время ответа на вопрос от журналистов о том, мог ли новый коронавирус появиться в результате несоблюдения мер безопасности в биологической лаборатории.-0-