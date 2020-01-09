США сообщили в Совет Безопасности ООН о готовности к переговорам с Ираном

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности ООН письмо, в котором сообщила о готовности США к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, сообщает агентство Reuters со ссылкой на текст документа.

"США готовы без предварительных условий начать серьезные переговоры с Ираном с целью предотвращения дальнейшей угрозы международному миру и безопасности или эскалации со стороны иранского режима", - говорится в письме. Келли Крафт объяснила убийство иранского генерала Касема Сулеймани правом на самооборону.

В документе также указывается, что США готовы предпринять дополнительные меры в регионе, если возникнет необходимость защиты американских интересов.-0-