США создали высокоточную ракету, способную поражать цель лезвиями

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты разработали специальную высокоточную ракету R9X, которая может поражать цель лезвиями. Об этом сообщила 9 мая газета The Wall Street Journal .

Эта засекреченная система не имеет взрывающейся боеголовки. Основной урон цели боеприпас наносит, обрушиваясь на нее массой более 45 кг. Ущерб также причиняют шесть лезвий, которые выбрасываются из корпуса за несколько секунд до столкновения.

Ракета длиной около 1,5 м "используется нечасто и только при возникновении особых обстоятельств", например при нанесении ударов по влиятельным членам террористических группировок. Ее разработка началась в 2011 году, один из прототипов предполагалось использовать для ликвидации лидера группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена.

По данным газеты, ракету применяли два раза: в феврале 2017 года ЦРУ применило ее в сирийской провинции Идлиб, а в январе нынешнего года американские военные использовали ее при ликвидации террориста, причастного к подрыву американского эсминца "Коул" в Йемене в 2000 году.-0-