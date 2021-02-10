США тщательно изучат выводы миссии ВОЗ в Ухане

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская администрация намерена тщательно изучить заключения миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по итогам ее работы в китайском Ухане. Об этом сообщила 9 февраля на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

"Напрямую мы не были вовлечены в проведение данного расследования. Мы лишь с нетерпением ждем детального рассмотрения выводов [экспертов ВОЗ]", - сказала официальный представитель президента США Джо Байдена.

По мнению экспертной группы, коронавирус, скорее всего, передался от животного человеку через промежуточное звено. "Мы, разумеется, видели эти сообщения. Я имею в виду публичные сообщения. И мы с нетерпением ожидаем получения их доклада и данных по расследованию ВОЗ", - отметила Псаки.

"Мы сами эти данные [еще] не изучали. Так что мы бы хотели это сделать", - подчеркнула представитель Белого дома. Она напомнила, что правительство США ранее выражало обеспокоенность, "чтобы добиться полной транспарентности и доступа к Китаю для ВОЗ в отношении всей информации по началу пандемии".

Псаки уточнила, что США не были вовлечены в "планирование и проведение расследования" ВОЗ в Ухане. Соединенные Штаты продолжают настаивать на том, чтобы их специалисты получили доступ к интересующим их районам и объектам в КНР, подтвердила представитель Белого дома.

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для изучения происхождения коронавируса нового типа 14 января. После приезда они были помещены на двухнедельный карантин. В ходе визита эксперты ВОЗ посетили уханьский рынок морепродуктов "Хуанань", где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса в декабре 2019 года, ряд инфекционных больниц города, а также Уханьский институт вирусологии.

Ранее в ВОЗ неоднократно заявляли, что поиски источника первого заражения коронавирусом нужно начинать с китайского города Ухань. Летом прошлого года КНР посетили два эксперта с целью подготовки основной миссии. Результатом этой поездки стала выработка специалистами организации и Китая документа "Об исследованиях и программе деятельности международной группы под руководством ВОЗ".-0-