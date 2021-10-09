США в 2 раза увеличили лимит приема беженцев

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Джо Байден двукратно увеличил квоту приема беженцев в страну - с 62,5 тыс. до 125 тыс. человек в 2022-м финансовом году (начался в стране с 1 октября). Об этом говорится в заявлении, распространенном Белым домом, сообщает ТАСС.
"Принятие в США до 125 тыс. беженцев в 2022-м финансовом году оправдано гуманитарными соображениями или иным образом отвечает национальным интересам", - подчеркнул американский лидер. При этом из стран Европы и Центральной Азии вашингтонская администрация намерена принять 10 тыс. беженцев.
Ранее правительство предупредило Конгресс о намерении увеличить квоту приема беженцев в страну.
Джо Байден в мае увеличил лимит приема беженцев в минувшем 2021-м финансовом году до 62,5 тыс. человек с установленной ранее его предшественником на этом посту Дональдом Трампом самой низкой квоты с 1980 года в 15 тыс.-0-