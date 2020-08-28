США в ближайшие месяцы сократят численность войск в Ираке

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация президента США Дональда Трампа планирует в ближайшие месяцы сократить почти на треть численность американских войск в Ираке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

Ожидается, что контингент ВС США в Ираке будет урезан до 3,5 тыс. военнослужащих. Сокращений следует ожидать в ближайшие два-три месяца. На данный момент в Ираке насчитывается порядка 5,2 тыс. американских военных. Ранее представитель американской администрации на телефонном брифинге заявил, что Соединенные Штаты продолжат сокращать численность своих войск в Ираке, однако жестких временных рамок для этого процесса нет, как нет и четко определенной численности войск, которые будут выведены. Этот вопрос обсуждался 20 августа на встрече Дональда Трампа с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми в Белом доме.

В Ираке американские войска выполняют различные задачи с 2003 года. 5 января парламент этой страны принял резолюцию с требованием полного вывода всех иностранных войск. В июне в совместном заявлении властей США и Ирака по итогам переговоров в рамках начавшегося между ними стратегического диалога говорилось о том, что Вашингтон в ближайшие месяцы продолжит сокращать свое военное присутствие в Ираке и будет обсуждать с Багдадом статус оставшихся в стране американских военнослужащих.-0-