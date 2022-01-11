США в декабре тайно одобрили Украине дополнительную военную помощь на $200 млн

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. США в конце декабря 2021 года тайно одобрили выделение Украине дополнительной военной помощи на $200 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

По информации источника CNN в американской администрации, США намерены поставить Украине стрелковое оружие, боеприпасы, медицинское оборудование, средства радиолокационного наблюдения. К настоящему моменту поставки не начались. Конгресс США был уведомлен о выделении дополнительной помощи Киеву в начале января.

В конце декабря прошлого года президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на 2022 финансовый год объемом около $770 млрд. Им предусматривается, что на военную помощь Украине будет выделено $300 млн, еще 150 млн будут потрачены на "сотрудничество в области безопасности со странами Балтии".

Вашингтон с 2014 года выделил $2,5 млрд на поддержку Вооруженных сил Украины. В 2021 году Украине было выделено более $450 млн помощи на задачи обеспечения безопасности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что поставки оружия и военной техники на украинскую территорию государствами, входящими в НАТО, могут подтолкнуть Киев к попыткам решить конфликт на юго-востоке страны силовым путем.-0-