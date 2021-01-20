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20 января 2021, 09:25

США в преддверии инаугурации: прощальная речь Трампа и армия в Вашингтоне

Дональд Трамп. Фото AP Photo
Дональд Трамп. Фото AP Photo

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий президент США Дональд Трамп обратился с прощальной речью к американцам. Видеозапись была опубликована на канале Белого дома в YouTube, сообщает Deutsche Welle.

Дональд Трамп подвел итог своего президентского срока и заявил, что молится за успех новой администрации в обеспечении безопасности и процветания Америки, при этом не назвав избранного президента Джозефа Байдена по имени.

Джозеф Байден. Фото <a href="https://www.ap.org/en-us/formats/photos" target="_blank" rel="nofollow">AP Photo</a>
Джозеф Байден. Фото AP Photo

В своей речи Дональд Трамп отметил, что горд тем, что был первым президентом США, который за последние десятилетия не начал ни одной новой войны. "Мы построили крупнейшую экономику в истории мира", - заявил Трамп.

Он также осудил политическое насилие и беспорядки в Капитолии, заявив, что это "атака на все, что мы как американцы ценим". В то же время, обращаясь к своим сторонникам, Трамп подчеркнул: "Движение, которое мы начали, это только начало".

Дональд Трамп не будет присутствовать на инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена, назначенной на 20 января. Таким образом, он станет первым американским президентом за 150 лет, который пропустит инаугурацию нового главы государства.

Фото <a href="https://www.reuters.com" target="_blank" rel="nofollow">Reuters</a>
Фото Reuters

В свою очередь действующий вице-президент США Майк Пенс пропустит прощальное мероприятие по случаю отбытия Дональда Трампа из Вашингтона во Флориду. Это следует из опубликованного расписания Пенса.

Как сообщает ТАСС, в США последние часы перед инаугурацией Джозефа Байдена проходят в тревожном ожидании: федеральные службы и власти штатов опасаются возможных вспышек насилия, а также беспорядков с участием политических экстремистов.

Фото ТАСС
Фото ТАСС

Подразделения Национальной гвардии США привлечены к обеспечению безопасности не менее чем в 30 американских штатах, более 25 тыс. ее бойцов переброшены в Вашингтон и его пригороды. По сведениям газеты Politico, Пентагон разрешил направить в столицу сотни военных. В их числе медики, специалисты радиационной, химической и биологической защиты.

Центр Вашингтона перед инаугурацией разделен временными металлическими и бетонными заграждениями. Многие американские СМИ в свете принимаемых компетентными органами мер безопасности сравнивают Вашингтон с хорошо укрепленной крепостью.

Примерно за неделю до вступления Байдена в должность главы государства сотрудники силовых ведомств почти полностью перекрыли доступ в центр столицы. Закрыты в том числе 13 станций местного метро, прекращено движение автобусов на некоторых маршрутах. Кроме того, принято решение превратить в запретную зону весь центральный бульвар Вашингтона. На ряде дорог, ведущих, в частности, к Конгрессу, оборудованы специальные блокпосты для проверок.

Фото <a href="https://www.ap.org/en-us/formats/photos" target="_blank" rel="nofollow">AP Photo</a>
Фото AP Photo

В некоторых столичных гостиницах, где в это время обычно останавливались сотни тысяч людей, теперь проживают бойцы Национальной гвардии США. Другие же отели закрылись после введения усиленных мер безопасности. Американская компания Airbnb заявила, что не будет предоставлять услуги аренды жилья в Вашингтоне и его пригородах в течение недели в связи с инаугурацией. Многие авиакомпании ввели ограничения на полеты в Вашингтон. Вокруг здания Конгресса США возведено ограждение с колючей проволокой, его высота составляет порядка четырех метров. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет.

Опасения властей, в частности, обусловлены тем, что сторонники действующего американского лидера Дональда Трампа 6 января попытались воспрепятствовать утверждению в американском Конгрессе итогов прошедших 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал Байден. В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе полицейский.

Фото <a href="https://www.reuters.com" target="_blank" rel="nofollow">Reuters</a>
Фото Reuters

Федеральное бюро расследований США ранее предупредило о возможности проведения митингов с участием вооруженных людей в административных центрах всех 50 штатов и столичного округа Колумбия. Как уточнил на брифинге директор бюро Кристофер Рэй, его подчиненные фиксируют значительное количество вызывающих беспокойство разговоров в сети по поводу целого ряда мероприятий, относящихся к инаугурации. "Сейчас мы отслеживаем призывы к потенциальным акциям протеста с оружием", - сообщил он.

Согласно сообщениям местных властей, в последние несколько дней в целом ряде американских штатов состоялись акции протеста, в которых принимали участие вооруженные люди. Во многих случаях манифестанты выступали в поддержку Трампа и требовали отменить итоги голосования, согласно которым победу на выборах президента одержал Байден. Участники некоторых акций заявляли, что выступают в защиту права на ношение оружия и опасаются, что новая администрация демократов может попытаться ужесточить соответствующее законодательство в США.

Фото ТАСС
Фото ТАСС

Наиболее масштабные акции состоялись в штатах Огайо, Техас, Орегон и Мичиган. Беспорядков или каких-либо инцидентов на них зафиксировано не было.

Некоторые объединения политических экстремистов решили отказаться от прежних планов в свете жесткой реакции властей на беспорядки в Вашингтоне, полагает сотрудник авторитетной правозащитной организации "Антидиффамационная лига" Орен Сигал. "Я думаю, люди напуганы тем, что было так много арестов ", - отметил он. По мнению эксперта, группы, которые ранее, возможно, планировали спровоцировать беспорядки, сейчас затаились и следят за действиями властей.-0-

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