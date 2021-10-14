США вернулись в состав Совета ООН по правам человека

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная Ассамблея ООН избрала в качестве членов Совета ООН по правам человека (СПЧ) на трехлетний период 18 государств, в том числе США, которые вышли из него в 2018 году, сообщает ТАСС.

Избрание прошло на безальтернативной основе, все кандидаты в совет в него прошли. Помимо США в списке также Камерун, Эритрея, Гамбия, Бенин, Сомали, Катар, ОАЭ, Казахстан, Индия, Малайзия, Аргентина, Парагвай, Гондурас, Люксембург, Финляндия, Литва и Черногория.

Всего в СПЧ ООН входят 47 стран, треть из них переизбирается ежегодно.

В поддержку кандидатуры США проголосовали 168 стран, для избрания было необходимо 97 голосов. "Мы будем в полной мере участвовать в работе совета. Наши цели ясны - поддерживать защитников прав человека и выступать против нарушений и злоупотреблений этими правами", - отметила в Twitter постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

США впервые присоединились к СПЧ ООН в качестве полноправного члена в 2009 году. В июне 2018 года занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп заявил о выходе из состава Совета.-0-