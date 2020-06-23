США внесли в СБ ООН резолюцию по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. США представили на рассмотрение Совета Безопасности ООН резолюцию о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во всемирной организации.

"США внесли на рассмотрение членов СБ свой проект резолюции, - сообщил собеседник ТАСС. - Заседание Совета Безопасности ООН по нераспространению оружия массового уничтожения запланировано на 30 июня. Видимо, на нем в том числе будет обсуждаться представленный проект. Однако дата голосования пока не определена".

Документ предлагает запретить всем странам прямую или непрямую покупку, продажу или передачу Ирану оружия или связанных материалов, за исключением случаев, когда это авторизировано специальным комитетом СБ ООН.-0-