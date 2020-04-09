США вряд ли пойдут на сокращение добычи нефти - Трамп

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. США вряд ли пойдут на скоординированное с другими участниками мирового рынка сокращение объемов добычи нефти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по итогам его брифинга в Белом доме.

"Не думаю. Мы уже сократили. Мы очень ориентированы на рынок. Они (американские производители. - Прим. ТАСС) уже снизили объемы добычи автоматически", - сказал Дональд Трамп, отвечая на вопрос в связи с предстоящими консультациями в формате ОПЕК, готовы ли США принять участие в скоординированном с другими сокращении объемов добычи нефти.

По словам американского лидера, Россия и Саудовская Аравия наводнили рынок топливом. "В случае с Россией, Саудовской Аравией - они увеличили производство тогда, когда в этом не было необходимости. А затем появился коронавирус, обрушивший 40% рынка. Теперь он наводнен нефтью", - отметил американский лидер. По его мнению, Москва и Эр-Рияд сами не заинтересованы в сложившейся ситуации и будут искать выход из нее. "Думаю, они разберутся с этим. За последнюю неделю был достигнут прогресс. Будет интересно посмотреть, каковы окажутся результаты консультаций ОПЕК в четверг", - добавил Трамп.

На вопрос, как намерен действовать Вашингтон, если на консультациях ОПЕК не будут достигнуты договоренности о нормализации положения на нефтяном рынке, американский президент ответил: "Посмотрим. У меня много вариантов действий. Много хороших вариантов. Возможно, они даже больше понравятся. Будем надеяться, что участники ОПЕК смогут заключить сделку".

Сегодня в формате видеоконференции запланировано министерское совещание стран - участниц ОПЕК и не входящих в нее государств. На нем могут быть приняты решения о снижении добычи нефти для стабилизации цен на рынке.-0-