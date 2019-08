США введут новые пошлины на товары из Китая на сумму $300 млрд

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил на своей странице в Twitter, что США с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью $300 млрд.

"Торговые переговоры с Китаем продолжаются, и во время этих переговоров США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в размере 10% на оставшиеся товары и продукты, идущие в страну из Китая, на сумму $300 млрд", - написал Дональд Трамп.

...during the talks the U.S. will start, on September 1st, putting a small additional Tariff of 10% on the remaining 300 Billion Dollars of goods and products coming from China into our Country. This does not include the 250 Billion Dollars already Tariffed at 25%...