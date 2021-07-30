США введут ограничения для непривитых госслужащих

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Джо Байден представил в Белом доме новые шаги своей администрации в борьбе с пандемией коронавируса, сообщает Deutsche Welle.

В частности, объявлены ограничения для тех государственных служащих, которые не прошли вакцинацию. Их обяжут носить защитную маску на рабочем месте, несколько раз в неделю сдавать тест на коронавирус, кроме того, им ограничат командировки. Эти меры вводятся для 2 млн американских госслужащих и сотрудников компаний-партнеров.

Джо Байден также объявил, что поручил Министерству обороны США разработать план обязательной вакцинации для военнослужащих.

Американский лидер отметил, что эксперты прогнозируют увеличение числа заражений, а значит, необходимо активнее вакцинировать население. Он заявил, что получившим первую прививку выплатят по $100. Кроме того, Джо Байден выразил надежду, что частные компании тоже введут меры стимулирования своих сотрудников к вакцинации.-0-