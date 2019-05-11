США введут пошлины на китайские товары еще на $300 млрд

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп распорядился повысить пошлины на китайские товары на сумму $300 млрд. Об этом говорится в заявлении торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, сообщает Reuters .

Таким образом, США начали процесс повышения тарифов практически на весь оставшийся импорт из Китая.

Ранее США увеличили дополнительные тарифы на товары из КНР стоимостью $200 млрд с 10% до 25%. Китайская сторона заявила, что примет необходимые контрмеры.-0-