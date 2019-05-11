США введут пошлины на китайские товары еще на $300 млрд

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп распорядился повысить пошлины на китайские товары на сумму $300 млрд. Об этом говорится в заявлении торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, сообщает
Таким образом, США начали процесс повышения тарифов практически на весь оставшийся импорт из Китая.
Ранее США увеличили дополнительные тарифы на товары из КНР стоимостью $200 млрд с 10% до 25%. Китайская сторона заявила, что примет необходимые контрмеры.-0-
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