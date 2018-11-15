США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты сегодня ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.
В черный список попал, в частности, генеральный консул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед Ибрагим аль-Утейби, который вылетел на родину 16 октября и не вернулся на турецкую территорию. Помимо него, рестрикции введены против бывшего советника саудовского наследного принца Сауда аль-Кахтани, его подчиненного Махера Мутреба и еще 14 представителей саудовского правительства. -0-
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