США вводят санкции против Организации по атомной энергии Ирана

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты Америки вводят санкции против Организации по атомной энергии Ирана и ее главы Али Акбара Салехи, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

США возобновили санкции в отношении Ирана в полном объеме с 5 ноября 2018 года. Под них подпали экспортные поставки иранской нефти, а также более 700 банков, компаний и физических лиц. Это произошло после выхода Вашингтона 8 мая 2018 года из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, в связи с чем будущее ядерной сделки оказалось под вопросом.

15 декабря 2019 года Соединенные Штаты восстановили односторонние санкции в отношении иранского объекта по обогащению урана в Фордо.-0-