США выделят на оборону стран Балтии $175 млн

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. США направят на развитие военного сотрудничества со странами Балтии $175 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны Эстонии.

В общей сложности Вашингтон направит из оборонного бюджета $175 млн для военных нужд Эстонии, Латвии и Литвы, из которых $50 млн будут выделены впервые на развитие противовоздушной обороны в странах Балтии.

"Этим законопроектом наш союзник четко подтверждает свою приверженность коллективной обороне на восточном фланге Европы, - отметил министр обороны Эстонии Юри Луйк. - Для перехода от контроля за воздушным пространством к противовоздушной обороне необходимо единогласное решение всех союзников, но позиция США и их практическая поддержка обладают большим весом. Мы крайне высоко ценим поддержку США развитию обороны нашего региона".

Контроль за воздушным пространством стран Балтии, не располагающих для этого собственными техническими средствами, осуществляют их союзники по НАТО.-0-