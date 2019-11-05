США выходят из Парижского соглашения по климату

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США начинают официальный процесс выхода из Парижского соглашения. Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео, сообщает Euronews .

Майкл Помпео уточнил, что согласно условиям соглашения США направили официальное уведомление о выходе в ООН. Формально процедура выхода завершится 4 ноября 2020 года - на следующий день после президентских выборов в стране.

С инициативой выхода из Парижского соглашения по климату президент США Дональд Трамп выступил еще в июне 2017 года. Тогда он заявил, что соглашение возлагает непрозрачные экономические обязательства на бизнес и налогоплательщиков, подрывает национальную промышленность и ведет к сокращению рабочих мест.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года 195 странами мира по итогам 21-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции об изменении климата. Страны-участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. В частности, соглашение предполагает снижение выбросов парниковых газов. Сегодня США занимают второе место в мире по количеству выбросов парниковых газов.-0-