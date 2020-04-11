США вышли на первое место по числу смертей от коронавируса

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты обошли Италию и вышли на первое место в мире по числу жертв от заболеваний, вызванных COVID-19. Такие данные приводятся на сайте Университета Джонса Хопкинса, который осуществляет подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.

По информации университета, на данный момент в США от коронавируса умерли 18 860 человек. Всего заболевших в стране – 503 594. Вылечились 29 223 пациента.

В то же время в Италии зарегистрировано 18 849 летальных исходов, подтверждено 147 577 случаев заражения, выздоровели 30 455 человек.

В США от коронавируса за сутки умерли 2,1 тыс. человек Согласно статистике университета, за прошедшие сутки от COVID-19 умерли 2108 человек - это очередной антирекорд. Так, 8 апреля суточная смертность от коронавируса составляла 1973 человека, 9 апреля этот показатель снизился до 1783 человек.