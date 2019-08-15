США заинтересованы предложением Зеленского расширить "нормандский формат"

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. США считают интересным предложение президента Украины Владимира Зеленского о расширении "нормандского формата". Об этом сообщает УКРИНФОРМ со ссылкой на временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора.

"Конечно, нужно чтобы другие участники "нормандского формата" высказались о том, что они думают о присоединении США или Великобритании, но я могу сказать, что нам это интересно", - заявил Уильям Тейлор.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский через Facebook обратился к президенту России с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции. "Хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить... - сказал Владимир Зеленский. - Компанию для разговора предлагаю следующую сделать: вы, я, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас в Минске".

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение Зеленского по поводу организации в Минске международной встречи. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине в любом формате, но встреча должна быть проработана.-0-