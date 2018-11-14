США заявили о готовности к холодной войне с Китаем

14 ноября, Вашингтон /БЕЛТА - ТАСС/. Соединенные Штаты Америки готовы к холодной войне с Китаем в случае, если Пекин не изменит свою политику, заявил вице-президент США Майкл Пенс.

По его словам, президент США Дональд Трамп готов к нормализации отношений с Пекином, но для этого Китай должен быть готов серьезно изменить свою политику, в том числе в экономической и военной сферах. Президент намерен обсудить вопросы двусторонней торговли на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите Группы двадцати в Аргентине, который пройдет 30 ноября - 1 декабря.

Майкл Пенс подчеркнул, что для Китая это последний шанс не допустить сценария холодной войны с США. Отвечая на вопрос о том, готов ли Вашингтон к такому сценарию и что будет, если Китай не выполнит поставленных условий, он сказал: "Что ж, так тому и быть". "Мы действительно считаем, что сейчас находимся в сильной позиции", - добавил вице-президент.

Ранее Майкл Пенс выступил с заявлением, в котором обвинил Пекин во вмешательстве во внутренние дела США и "манипулировании американской демократией".

С 24 сентября в США вступили в силу таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из Китая товары, общая стоимость которых оценивается в $200 млрд. Как обещали в Белом доме, с 1 января 2019 года ставка вырастет до 25%. КНР ответила пошлинами в размере от 5% до 10% на импорт из США на сумму $60 млрд. Дональд Трамп также выразил намерение приступить к третьему этапу реализации ограничительных мер и, если Пекин решит предпринять ответные шаги, ввести дополнительные тарифы применительно к китайским товарам и услугам на сумму $267 млрд.-0-