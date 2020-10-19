США заключили с Польшей соглашение в сфере ядерной энергетики

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США и Польша заключили соглашение о сотрудничестве в области расширения, модернизации и развития польской ядерной энергетической программы. Об этом сообщил на телефонном брифинге журналистам американский министр энергетики Дэн Бруйетт, передает ТАСС.

"Это следующий шаг в рамках нашего исторического партнерства с Польшей. Мы привержены работе с нашими союзниками по всему миру, чтобы помочь им с их энергетической безопасностью, энергетической независимостью, развитием альтернативных источников энергии, обеспечением конкуренции на их энергетических рынках. А в случае с Польшей мы помогаем снизить ее энергетическую зависимость от России", - сказал он.

В рамках договоренностей в Польше также будут построены несколько крупных АЭС. "Это восстановит конкурентоспособность ядерной энергетики США", - отметил Бруйетт, уточнив, что в двустороннем соглашении "множество деталей". Он подчеркнул, что, согласно законодательству Соединенных Штатов, американские технологии не могут быть использованы в военных целях.-0-