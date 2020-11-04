США завершили выход из Парижского соглашения по климату

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США завершили процесс выхода из Парижского соглашения по климату через год после официального уведомления ООН о своем желании отказаться от обязательств по договору. Об этом сообщает ТАСС.

В июне 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о решении покинуть соглашение, к которому страна присоединилась в 2016 году, еще до его прихода к власти. По убеждению главы Белого дома, соглашение перераспределяет американские богатства в пользу других стран, а выполнение положений этого договора может обернуться для Соединенных Штатов потерей 2,7 млн рабочих мест к 2025 году. "С сегодняшнего дня США прекратят выполнение рекомендательного Парижского соглашения и избавятся от драконовского финансового и экономического бремени, которое оно накладывает на нашу страну", - заявил он тогда.

Однако сразу Трампу реализовать задуманное не удалось: согласно условиям соглашения, выход из него возможен только через три года после вступления договора в силу и через год после уведомления депозитария - генерального секретаря ООН. В силу документ вступил 4 ноября 2019 года, и в тот же день госсекретарь Майкл Помпео сообщил, что США направили официальное уведомление о выходе в ООН.

Страны по всему миру выразили разочарование решением Трампа, но при этом сошлись во мнении, что положения соглашения не могут быть пересмотрены. Согласно данным Европейской комиссии, в 2015 году выбросы углекислого газа США в атмосферу превысили 5,1 млн килотонн - это больше, чем приходится на все 28 государств Европейского союза.

"Я сожалею в связи с решением американского президента. Впредь все силы будут направлены на глобальную политику по климату, которая сохранит Землю", - заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. При этом в ее совместном заявлении с лидерами Франции и Италии было сказано, что достигнутое в Париже в декабре 2015 года соглашение является необратимым, и они убеждены в том, что новых переговоров по Парижскому соглашению быть не может, поскольку это жизненно важный инструмент для планеты, для общества и экономики.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон после новости о выходе США из Парижского соглашения по климату написал в Twitter: "Я считаю, что Трамп совершает ошибку в отношении не только будущего своей страны и своего народа, но и будущего всей планеты".

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Страны-участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Соглашение, в частности, предполагает снижение выбросов парниковых газов.-0-