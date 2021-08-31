США завершили вывод войск из Афганистана

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты Америки вывели свои войска из Афганистана и завершили как операцию по эвакуации гражданских лиц из Кабула, так и всю свою военную миссию в этой стране, начавшуюся вскоре после терактов 11 сентября 2001 года. Об этом заявил на брифинге в Пентагоне глава Центрального командования Вооруженных Сил США генерал Кеннет Маккензи, сообщает ТАСС.

"Я сегодня здесь, чтобы объявить о завершении вывода наших войск из Афганистана и окончании военной операции по эвакуации американских граждан, граждан других стран, а также афганцев, находившихся в уязвимом положении", - сказал Кеннет Маккензи.

"Последний военно-транспортный самолет вылетел из международного аэропорта имени Хамида Карзая 30 августа в 15.29 по времени восточного побережья США, и последнее пилотируемое воздушное судно в настоящий момент покидает воздушное пространство Афганистана", - добавил генерал. По словам Кеннета Маккензи, на борту последнего самолета, который покинул Кабул, находился временный поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон.

Представитель катарского политического офиса движения "Талибан" Мохаммад Сохаил Шахин подтвердил на своей странице в Twitter, что последний представитель Вооруженных Сил США покинул территорию Афганистана. "Сегодня ночью в 00:00 по афганскому времени последний американский солдат покинул Афганистан", - отметил представитель "Талибана".

Президент Соединенных Штатов Джо Байден 14 апреля объявил, что принял решение свернуть операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории.-0-