Стадион "Олимпийский" в Киеве получил запросы на дебаты Порошенко и Зеленского

10 апреля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Национальный спортивный комплекс "Олимпийский" получил запросы от уполномоченных представителей кандидатов на пост президента Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского относительно проведения дебатов. Об этом говорится на странице Facebook спорткомплекса.

От представителя кандидата в президенты Петра Порошенко поступил запрос о проведении дебатов 14 и 19 апреля, а от Владимира Зеленского - на 19 апреля.

Как сообщалось, по результатам голосования в первом туре президентских выборов в Украине на первом месте Владимир Зеленский, у него 30,24% голосов, на втором - действующий глава государства Петр Порошенко. За него проголосовали 15,95% избирателей. На третьей позиции Юлия Тимошенко, которая набрала 13,4%.

Второй тур президентских выборов, в котором примут участие Владимир Зеленский и Петр Порошенко, назначен на 21 апреля.-0-