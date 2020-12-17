Стаи пустынной саранчи вновь угрожают африканским странам

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стаи пустынной саранчи вновь угрожают сельскохозяйственным угодьям и пастбищам в Йемене и странах Африканского Рога, несмотря на интенсивные усилия по борьбе с этим вредителем. Об этом говорится в заявлении Продовольственной и сельскохозяйственная организации ООН (ФАО), опубликованном на ее официальном сайте.

"Несмотря на усилия по борьбе с пустынной саранчой, активно предпринимавшиеся на протяжении 2020 года, продовольственной безопасности миллионов жителей Йемена и стран Африканского Рога (Сомали, Эфиопия, Эритрея и Джибути), а также источникам средств к существованию земледельцев и скотоводов угрожают нашествия нового поколения вредителей", - говорится в заявлении ФАО.

При международной поддержке ФАО в этом году провела широкомасштабную кампанию по борьбе с насекомыми. Благодаря обработке территорий удалось предотвратить потерю около 2,7 млн т зерновых на сумму почти $800 млн. Такого количества достаточно, чтобы в течение года прокормить 18 млн человек.

Однако благоприятные погодные условия и выпавшие на обширных территориях Сомали и Эфиопии сезонные осадки способствовали активному размножению саранчи. Формируются новые колонии пустынной саранчи, которые уже сегодня угрожают северным районам Кении. Вредители также размножаются по обоим берегам Красного моря, и это создает новые угрозы для Йемена, Саудовской Аравии, Судана и Эритреи.

"Мы многого достигли, но борьба с безжалостными вредителями продолжается, - сказал генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй. - Мы не должны отступать. С каждым днем саранчи становится больше, и семьи, проживающие в районах, подверженных нашествиям вредителей, рискуют лишиться продовольственной безопасности".

Чтобы в 2021 году обеспечить борьбу с пустынной саранчой в странах Африканского Рога и Йемене, ФАО дополнительно необходимы $40 млн. Уже сегодня более 35 млн жителей этих стран страдают от острого отсутствия продовольственной безопасности, и если ничего не будет сделано, то, по оценке организации, их число увеличится еще на 3,5 млн.-0-