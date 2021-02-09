Стала известна причина крушения вертолета легенды баскетбола Коби Брайанта

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный совет по безопасности на транспорте США установил, что крушение вертолета, в котором погиб пятикратный чемпион НБА Коби Брайант, было вызвано пространственной дезориентацией пилота, сообщает AP news.

"Пилот летел сквозь облака, что является очевидным нарушением федеральных стандартов, и, вероятно, был дезориентирован незадолго до того, как вертолет разбился", - говорится в сообщении.

Ранее комиссия заявила, что экспертиза двигателей и винтов вертолета не выявила признаков катастрофической механической поломки.

Вертолет с 41-летним Коби Брайантом и его 13-летней дочерью Джанной на борту потерпел крушение 26 января 2020 года в Калабасасе, штат Калифорния. Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек, все они погибли.

Коби Брайант, завершивший карьеру в 2016 году, выступал в НБА за "Лейкерс" на протяжении 20 сезонов, пять раз становился чемпионом, 18 раз участвовал в Матче звезд, был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата и дважды самым ценным игроком финальной серии плей-офф. В составе сборной США баскетболист побеждал на Олимпийских играх в 2008 и 2012 годах.-0-