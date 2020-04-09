Стала известна причина взрыва в бизнес-центре в Москве

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Причиной взрыва в бизнес-центре "Панорама" в Москве стала разгерметизация кислородного баллона, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

"В ходе проведения ремонтных работ произошла разгерметизация кислородного баллона", - сказал собеседник агентства.

Взрыв в здании бизнес-центра на 2-й Брестской ул., д.8 в центре Москвы произошел 9 апреля в 13.39 по московскому времени. По предварительным данным, очаг располагался в помещении бойлерной. В результате произошло возгорание на площади 5 кв.м, в настоящее время оно потушено. Взрывом выбиты стекла и повреждены внутренние перегородки. Несущие конструкции здания бизнес-центра, по предварительным оценке, не повреждены.

Как сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, при взрыве пострадали два человека.

Очевидцы происшествия рассказали, что слышали два взрыва.-0-

В Москве в здании бизнес-центра произошел взрыв По предварительным данным, взрыв произошел в помещении бойлерной бизнес-центра. Возникшее возгорание площадью 5 кв.м было потушено.