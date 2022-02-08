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08 февраля 2022, 21:25

Стали известны номинанты на премию "Оскар-2022"

Фото kinopoisk.ru
Фото kinopoisk.ru

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская академия киноискусств объявила номинантов на "Оскар". Трансляция проходила на YouTube-канале кинопремии. Об этом сообщает информационно-аналитический интернет-портал "МИР24".

В категории "Лучший фильм" представлены "Вестсайдская история" Стивена Спилберга, "Сядь за руль моей машины" Рюсукэ Хамагути, "Лакричная пицца" Пола Томаса Андерсона, "Белфаст" Кеннета Браны, "CODA: Ребенок глухих родителей" Шан Хидер, "Не смотрите наверх" Адама МакКея, "Дюна" Дени Вильнева, "Король Ричард" Рейнальдо Маркуса Грина, "Аллея кошмаров" Гильермо дель Торо и "Власть пса" Джейн Кэмпион.

За звание "Лучшая актриса" поборются Оливия Колман ("Незнакомая дочь"), Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фэй"), Николь Кидман ("В роли Рикардо"), Кристен Стюарт ("Спенсер") и Пенелопа Крус ("Параллельные матери").

Лучшего актера выберут из пяти претендентов, в этом году среди них Дензел Вашингтон ("Трагедия Макбета"), Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса"), Эндрю Гарфилд ("Тик-так... БУМ!"), Хавьер Бардем ("В роли Рикардо") и Уилл Смит ("Король Ричард").

В номинации "Лучший полнометражный мультфильм" за главный приз поборются анимационные ленты "Лука", "Энканто", "Райя и последний дракон", "Побег" и "Митчеллы против машин".

На заветную статутку за "Лучший иностранный фильм" будут претендовать "Рука бога" Паоло Соррентино, "Побег" Йонаса Поэра Расмуссена, "Сядь за руль моей машины" Рюсукэ Хамагути и "Худший человек на свете" Йоакима Триера.

За победу за лучшую режиссуру сразятся Пол Томас Андерсон ("Лакричная пицца"), Стивен Спилберг ("Вестсайдская история"), Кеннет Брана ("Белфаст"), Рюсукэ Хамагути ("Сядь за руль моей машины") и Джейн Кэмпион ("Власть пса").

В 2022 году российские фильмы остались без номинаций: лента "Разжимая кулаки" Киры Коваленко, которая претендовала на борьбу как лучший иностранный фильм, в шорт-лист премии не вошла.

Пройдет 94-я церемония вручения наград 27 марта. На этот раз она состоится в традиционном для премии театре Dolby в Лос-Анджелесе. В 2021 году основная ее часть проходила в камерном формате в амфитеатре железнодорожного вокзала Union Station из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.-0-

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