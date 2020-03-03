Стали известны первые результаты парламентских выборов в Израиле

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЦИК Израиля опубликовал сегодня предварительные результаты парламентских выборов, прошедших 2 марта, сообщает израильская газета The Jerusalem Post.

Явка избирателей составила 71%. Уже подсчитаны 22,17% голосов. За правоцентристскую партию "Ликуд" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проголосовали 28,73% избирателей. За левоцентристский блок "Кахоль-Лаван", который возглавляет бывший начальник Генштаба Бени Ганц, отдали голоса 23,26% избирателей. На третьем месте с 12,36% голосов оказался "Объединенный список", который включает четыре партии.

Согласно первым результатам голосования партия "Ликуд" может получить в парламенте 37 мест, "Кахоль-Лаван" - 33 места, а "Объединенный список" - 15 мест.

Прошедшие парламентские выборы в Израиле стали третьими менее чем за год. Окончательные результаты голосования, как ожидается, будут обнародованы к утру 5 марта.-0-