Стали известны подробности смерти Алексея Булдакова

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист России Алексей Булдаков умер в Монголии на 69-м году жизни, у актера в ночь на 3 апреля во сне оторвался тромб. Причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца, информирует посольство Российской Федерации в Монголии.

Тело актера уже отправили в Россию, сообщают РИА-Новости . Прощание с народным артистом России, по предварительным данным, пройдет 7 апреля в московском Доме кино, сообщила ТАСС подруга семьи актера Татьяна Руднева. Она также уточнила, что Алексей Булдаков умер в Улан-Баторе, куда уехал отмечать день рождения лучших друзей.

Алексей Булдаков родился в 1951 году в селе Макаровка Алтайского края. В кинематографе актер дебютировал в 1982 году в фильме "Сквозь огонь". Затем он снялся в нескольких десятках картин и телесериалов, однако по-настоящему знаменитым и всенародно любимым стал после фильма Александра Рогожкина "Особенности национальной охоты", где сыграл роль генерала Иволгина. За нее актер был награжден кинопремией "Ника" (1996) в номинации "Лучшая мужская роль". Всего в фильмографии народного артиста - около 140 работ. Последний фильм с Алексеем Булдаковым - семейную комедию "Дикие предки" - планируют выпустить в прокат в конце 2019 года. -0-